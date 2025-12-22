鹿島アントラーズは12月22日、鹿島ユースのFW吉田湊海、DF元砂晏翔仁ウデンバ（ともに鹿島学園高校２年生）とプロ契約を締結したことを発表した。両者とも世代別代表にも名を連ねる逸材。クラブの公式サイトでは、それぞれのプレースタイルやプロフィール、コメントが掲載されている。■吉田湊海2008年７月15日生まれ、神奈川県出身／172センチ・72キロ▼特長スピードとフィジカル能力、得点感覚に優れたストライカー。高円宮