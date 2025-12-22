占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ゴーサイン。スピードアップで！フルパワーで動けそう。やるべきことはさくさく終わらせて、自由を確保しましょう。社交も活性化していきますが、今週は、付き合い過ぎないことが大事。失礼のないように顔は出して、でも、早めにフェードアウトで自分の時間を作るので