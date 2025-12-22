占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）チリも積もれば山。「ちょっとだけ」にご用心。今年のゴールも見えてきて、リラックスムードが漂います。その結果、「こんなに頑張ったんだから、少しくらい」が毎日の習慣になりそう。ちょっとしたぜいたく、先延ばし、後でやろう精神が、積もり積もって、にっちもさ