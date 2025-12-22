¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÀ¸¤­»Ä¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íèµ¨À¸¤­»Ä¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ê¾õ¶·¤Ç2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢MLBÀ¸³è¤òºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥é¥¤¥ó¥Ê