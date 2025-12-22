占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）変更ありきで、柔軟にいく。予定は未定。あなたがきっちり守ろうとしても、諸事情で話が流れやすくなっています。規模が変わったり、日程の変更が入ったりしやすいでしょう。もし、一人でもやれるなら、予定通りに動くといいみたい。「来てよかった」というラッキーな