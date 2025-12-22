リーガロイヤルホテル京都は、ラウンジにおいて「旬の苺 が届ける、心ときめく3つの“贈り物”」をテーマに、苺をふんだんに使用した3種のデザートを、来年1月5日から2月28日まで販売する。「苺アフタヌーンティーセット」のみ、12月26日から販売する。「苺アフタヌーンティーセット」「苺アフタヌーンティーセット」は、スモークの演出が人気の、苺スイーツ7種とセイボリー9品、苺のオリジナルホットドリンクなど苺の魅力を存分に