今日（12月22日）は冬至です。 【写真を見る】湯船にプカプカ 体ポカポカ冬至限定「ゆず湯」で風邪予防熊本県山鹿市 熊本県山鹿市の温泉施設では、恒例のゆず湯が準備されています。 山鹿市の「さくら湯」では湯船にゆずが浮かべられ、湯気とともに爽やかな香りが立ち上っています。 日本では江戸時代から、冬至に「ゆず湯」に入ると風邪を引かないと言われていて、入浴客たちは朝早くから今日限定のゆず湯を楽しんでいま