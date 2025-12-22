アメリカのウィトコフ特使は21日、フロリダ州で行われたウクライナとの高官協議について「生産的だった」と述べました。ただ、具体的な成果があったかどうかは明らかになっていません。アメリカ・フロリダ州で21日、3日間にわたり行われたアメリカ、ウクライナ、ヨーロッパ諸国による高官協議が終了しました。協議では、20項目の和平案やウクライナへの「安全の保証」をめぐる各国の立場などが議題となったということです。協議終