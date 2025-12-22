センサーカメラに映ったクマ。社の中のハチの巣に執着していたと見られる＝８月２７日（伊勢原市提供）日本漢字能力検定協会による２０２５年の漢字は「熊」。その一文字に象徴されるように、今夏の伊勢原・大山はクマに揺れた。ツキノワグマが主要な観光ルートのこま参道付近に２度にわたり出没し、住民や観光客を震え上がらせたのだ。全国的には東北地方などで人命が奪われる事案も発生していただけに、最悪の事態だけは回避し