auじぶん銀行は2025年12月22日、日本銀行の政策金利引き上げに伴う市場金利の変動を踏まえ、円普通預金金利を改定すると発表した。改定は2026年2月1日(日)から適用される。今回の改定では、個人・法人ともに円普通預金の通常金利が年0.21%から年0.31%(いずれも税引前)へと0.10ポイント引き上げられる。○プレミアム金利適用で年0.65%に円普通預金では、所定の条件を満たすことで金利が上乗せされる「プレミアム金利優遇」および「