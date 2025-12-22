ソフトバンクは22日、CPBL球団・味全ドラゴンズから徐若熙投手が入団すると発表した。背番号は『18』に決まった。徐若熙は球団公式ホームページを通じて「このたび、私を評価、そして信頼し、より高いレベルで挑戦する機会を与えてくださった福岡ソフトバンクホークスに心から感謝しています。歴史と実績を誇る球団の一員となれることを大変光栄に思います。球団の期待に応えられるよう、日々の練習と試合に全力で取り組みたい