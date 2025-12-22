帝国データバンクは、日銀の追加利上げが企業に与える影響について調査・分析を行った。本調査は、2024年11月から2025年11月までに決算期を迎えた全国約10万社の企業財務データを対象に、借入金利の上昇が支払利息や経常利益へ与える影響を分析したもの。各平均値は上下各5%、計10%のトリム平均値を用いている。日本銀行は2025年12月19日、政策金利を0.50%から0.75%へ引き上げると発表した。これにより、企業の借入金利が現状から0