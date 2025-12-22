とんかつ専門店「まい泉」は、2026年1月1日から1月3日までの期間、全国の直営販売店で「まい泉福袋」2種類を販売する。福袋には、定番人気の「ヒレかつサンド」をはじめ、とんかつソース、かつカレー専用ソース、オリジナルブランド豚「甘い誘惑」を使用した豚汁やポークジャーキーなどを詰め合わせた。通常販売価格から最大43%オフとなるお得な内容だ。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。価格はすべて税込。とんかつ専