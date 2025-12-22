【冷凍パン市場が拡大している。業務用市場は人手不足を背景に、手間削減につながる焼成済み冷凍パンの採用が増加。市販用も、スーパーの冷食売場の拡大とともに、ゆるやかな拡大傾向が見られる。冷凍パンを製造するテーブルマークに話を聞いた】――業務用冷凍パン市場について業務用冷凍パンは幅広い販売先で展開が進んでいる。当社の主な販路は、ホテル向け、料飲店向け、そして給食向けで、これらはいずれも伸長していると見て