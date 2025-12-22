Ｊ１鹿島は２２日、ユースに所属するＦＷ吉田湊海（１７）、ＤＦ元砂晏翔仁ウデンバ（１６）とプロ契約を締結したことを発表した。過去にユース所属選手のトップチーム昇格を前倒した例はあったが、プロ契約締結はクラブ史上初めてになるという。吉田は今年４月の横浜ＦＣ戦でクラブ最年少出場記録（１６歳９カ月１４日）を更新。ユースチーム初の三冠を決めた２１日のプレミアリーグ・ファイナルの神戸戦（１△１、ＰＫ３〇