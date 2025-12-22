岡山県倉敷市出身の吉田唄菜選手が(22)が、ミラノ・コルティナオリンピックへの出場を決めました。フィギュアスケート「団体戦」のアイスダンスに出場します。 吉田選手は21日、代表選考会を兼ねた全日本選手権(東京・国立代々木競技場)に森田真沙也選手と組んで出場し、2連覇を飾りました。 吉田選手と森田選手は、日本スケート連盟が設けた選考基準（全日本選手権優勝、国際スケート連盟の世界ランキ