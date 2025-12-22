【メガミデバイス9周年記念トークライブ】 12月27日18時より配信予定 コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス9周年記念トークライブ」を12月27日18時より配信する。 本番組は同社のプラモデルシリーズ「メガミデバイス」の生配信番組。番組ではゲストを招いて「メガミデバイス」の最新情報を発表を予定している。 【メガミデバイス9周年記念トークライブ】