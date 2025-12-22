ロシア政府が、北朝鮮の核開発問題（いわゆる非核化）や朝鮮半島における北朝鮮と韓国の関係について、自国の立場を改めて鮮明にした。ロシア外務省は、韓国側と北朝鮮の核問題を協議しているとの報道を全面的に否定し、「ロシアには『北朝鮮の核問題』そのものが存在しない」との認識を示した。ロシアのインタファクス通信が22日に伝えたところによると、マリヤ・ザハロワ外務省報道官は、韓国政府関係者が最近、非公開でモスクワ