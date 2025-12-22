ＪＲＡは１２月２２日、田中健騎手＝栗東・中村直也厩舎＝から騎手免許の取り消し申請があり、１２月３１日付で引退することを発表した。引退後は栗東・中村直也厩舎で調教助手となる。田中健騎手は２００７年３月に栗東の浅見秀一厩舎からデビューし、その日の２戦目で初勝利。年間では１４勝を挙げた。その後、１０年のファンタジーＳのマルモセーラで重賞初勝利。１４年の京阪杯、１５年のシルクロードＳをアンバルブライベ