西武は２２日、前ヤンキースの技巧派右腕・アラン・ワイナンス投手（３０）と、前パイレーツの長距離砲・アレクサンダー・カナリオ外野手（２５）と来季の支配下選手契約を結んだと発表した。背番号はワイナンスが「３０」、カナリオが「２５」に決まった。広池球団本部長は、「ワイナンス投手は、守備力を生かしてアウトを積み重ねながらイニングを稼ぐ投球をイメージしていますが、３Ａでは高い奪三振率と低い与四球率を記録