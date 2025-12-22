Ｊ２ジュビロ磐田は２２日、志垣良トップチームコーチ（４５）が来季の監督に就任することを発表した。志垣氏は、Ｊリーグでは名古屋、福岡、大分、千葉など、海外では英国、シンガポール、タイなどのクラブでの指導歴を持つ。２０２２年にＪ３ヴァンラーレ八戸で、初めてＪクラブのトップチーム監督に就任。その後、Ｊ３のＦＣ大阪、Ｊ２山口の監督を経て、今年９月から磐田のトップチームコーチを務めていた。Ｊ１復帰へ向