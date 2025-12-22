12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権。県代表として出場する上田西が壮行会で活躍を誓いました。学校でリモート形式で行われた壮行会には宮川航汰キャプテンのほか選手2人が参加しました。校長や生徒会長から激励の言葉が送られると 選手たちは活躍を誓っていました。宮川航汰キャプテン「地域の方々や多くの方々に支援していただき応援していただいていることに感謝し全国大会でも西高らしく正々堂々と戦ってき