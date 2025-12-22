岐阜県高山市の「飛騨の里」で、クリスマスに合わせたライトアップが始まっています。暗闇に浮かび上がる茅葺屋根の合掌造り。高山市の飛騨の里では、20日から夜間のクリスマスライトアップが始まりました。21日夜は雪景色とはなりませんでしたが、クリスマス限定の3000球のイルミネーションや篝火が彩りを添えています。障子にはサンタクロースなどが浮かび上がる影絵も施されていて、訪れた外国人観光客らが