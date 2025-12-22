フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪代表メンバーが22日、都内で全日本選手権の一夜明け取材に応じた。男子で初代表をかなえた佐藤駿（エームサービス・明大）は、故郷・仙台の大先輩でもある五輪連覇の羽生結弦さんと同じ舞台に立つ。「同じ舞台に立つことが夢のよう」と話したが「出場することが目標ではない。そこで良い結果を得て、羽生さんと同じような立場になれるように頑張っていきたい」とスタートラインを強