TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が、レギュラー出演している22日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）を欠席した。【2025年ランキング表】宇賀神アナ初ランクイン！TBSアナが大躍進…若手、ベテラン入り混じる『好きな女性アナ』TOP10月曜から水曜のレギュラーとして同番組に出演している宇賀神アナだが、番組冒頭に姿はなし。「脳シャキクイズ」のコーナーを前に、同番組のMCである安住紳一郎アナ（52）