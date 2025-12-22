一部のアミューズメントカジノ施設で、違法行為が行われている可能性があるとして、実態調査のため、警視庁が一斉立ち入りを行いました。都内のアミューズメントカジノ店は1年間でおよそ40店増加していて、警視庁は今回、実態を把握するため、一斉立ち入りを実施しました。今回、遊戯の結果で獲得したチップを飲み物などの賞品と交換する違反などが26件確認されたということです。警視庁は「利用者が違反行為を行っている認識が希