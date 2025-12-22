警視庁＝東京・霞が関警視庁は22日までに、金を賭けずに遊ぶアミューズメントカジノについて東京都内の80店舗に立ち入りを実施した。6割に当たる48店舗で、遊技で得たチップやメダルを、賞品や店内で販売する飲食物と交換させるなどの風営法違反行為が計84件あった。口頭指導し、悪質な違反は行政処分を実施するなどの是正措置を取るとしている。同庁保安課によると、都内のアミューズメントカジノは2021年の約60店舗から25年