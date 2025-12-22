漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で全国生放送された。大会は4分間の漫才をルールに掲げている。同日に行われた敗者復活戦では規定のネタ時間から15秒超過したら警告音が鳴り、30秒超過で強制終了するが、決勝では警告音が鳴らないシステムになっている。漫才の尺が微妙に採点やパフォーマンスに影響を与えていた。日刊スポーツは決勝で披露された13個の漫才を計測した。最長は真空ジェシカの4分