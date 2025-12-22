22日未明、静岡・長泉町の店舗兼住宅に男3人が押し入り、約1000万円を奪う強盗事件が起きました。男らは午前11時30分現在も逃走しています。強盗事件は閑静な住宅街の一角で起きました。22日午前1時ごろ、静岡・長泉町の店舗兼住宅で、男性から「強盗です。3人から4人います。金を早く出せと言われた」と通報がありました。警察によりますと、男3人が押し入り、80代の夫婦の口や手をテープで縛った後、約1000万円を奪って逃げたと