フィギュアスケートの全日本選手権で新潟市出身の中井亜美選手が4位に入り、ミラノ・コルティナオリンピックの切符をつかみました。ショートプログラム3位で迎えた12月21日のフリー。冒頭のトリプルアクセルは回転不足となりますが、その後は立て直し、すべてのジャンプを成功させます。中井選手は最後までミスのない演技を披露し4位に入賞。これまでの成績が評価され、オリンピックの代表入りを果たしました。