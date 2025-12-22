エスティマ後継機が装備充実の進化 2025年11月25日、トヨタのカナダ法人はミニバン「シエナ」の新たな2026年モデルを発表し、販売を開始しました。シエナは、トヨタが北米市場を中心に展開する大型ミニバンです。そのルーツは、1997年に日本で「エスティマ」の名で親しまれていた「プレビア」の後継モデルとして北米でデビューしたことにあり、日本では途絶えてしまったエスティマの系譜を受け継ぐクルマとも言えます。【画像