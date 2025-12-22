NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¤Î½µ¤Ë¤·¤Æ¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢Êª¸ì¤Ï²áµî°ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£ »²¹Í¡§髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬ºî¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥Ò¥í¥¤¥óÁü¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬³×¿·Åª¤ÊÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³ ¤ªã±¤¤¤ò¼õ¤±¤¿»û¤ÇÊ¹¤¤¤¿²øÃÌ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¥È¥­¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬