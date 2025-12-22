a flood of circleが、2026年5月の日本武道館単独公演に向けて行う対バンツアー『20周年記念ツアー“日本武道館への道”』の最終ゲストを発表した。 （関連：Age Factory、TENDOUJI、a flood of circle……ライブバンドの矜持を磨き続け初武道館へ3組に共通する“熱さ”） 今回発表されたのは、GLIM SPANKY、w.o.d.、ドレスコーズ、BIGMAMA、ヒトリエ、My Hair is Bad。既に発表されている[Alexandros]