J1アビスパ福岡は22日、今季J2の愛媛に期限付き移籍していたFW鶴野怜樹（24）が明治安田J1百年構想リーグから復帰すると発表した。鶴野は福岡大から2023年に福岡に加入し、2年間でJ1リーグ戦29試合に出場して1得点。昨季は愛媛でJ2リーグ戦22試合1得点だった。鶴野はクラブを通じて以下の通りコメントを発表した。「また、ベススタで、皆さんの前でプレーできる事がとても嬉しいです。チームの勝利と、2つ目の星獲得に貢献で