12月22日は、1年で最も日が短い「冬至」。伊勢神宮では大鳥居から昇る朝日が見られました。 【写真を見る】｢1年の始まりという感じ｣冬至前後に伊勢神宮では鳥居から日の出…宇治橋の参道と光が一直線に 約1200人が参拝 伊勢神宮・内宮では冬至の前後1か月ほど鳥居からの日の出が見られるため、朝から多くの人が訪れます。 22日は午前3時ごろから参拝者が集まりだし、日の出の6時56分には約400人が待ち構えました。そして午前7時