岐阜市で21日夜、飲酒運転の車で19歳の男性をひき逃げしケガをさせたとして、48歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、愛知県一宮市に住む会社員・兼松剛容疑者(48)です。警察によりますと、21日午後10時過ぎ、飲酒運転の軽自動車で岐阜市加納新本町を走行中、自転車で横断歩道を渡っていた19歳の男性をひき逃げし、ケガをさせた疑いが持たれています。逃走はしたものの、妻と母と共に現場に戻ってきていて、調べに対し