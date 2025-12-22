これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、沿岸の地域に波浪注意報が発表されています。夕方にかけて高波に注意ください。 また、上越には濃霧注意報も発表されています。濃い霧による見通しの悪さに注意が必要です。 ◆22日(月)これからの天気 いま雪や雨が降っているところも次第にやんでくるでしょう。ただ、スッキリ回復はせず雲の多い状態が続きそうです。 降水確率は、湯沢町は夕方にかけて50%と高く、下越