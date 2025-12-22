２２日は「冬至」です。大阪の銭湯では「ゆず風呂」のサービスが行われています。湯船に浮かべられたゆずから、さわやかな香りが立ち込めます。冬至の日にゆずの入った風呂に入ると１年中風邪をひかないという言い伝えにちなみ、今年は大阪府内にある２０１の銭湯でゆず風呂が楽しめます。（利用客）「柚子の香りで新しいな」「ゆずがあるからと誘ってもらって、連れてきてもらいました。ゆず風呂は初めてですが、いい