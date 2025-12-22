衆議院議員や佐世保市長を務めた光武 顕さんが19日亡くなったことが分かりました。 94歳でした。 光武さんは県議会議員を4期、衆議院議員を1期務めた後1995年に佐世保市長に初当選しました。 2007年までの3期12年の在任中には、周辺自治体との合併を進めたほか、アメリカ海軍佐世保基地前畑弾薬庫の機能を針尾島へ移転する考えを、市長として初めて表明しました。 光武さんの訃報を受け佐世保市の宮島市長