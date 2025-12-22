プロテストに合格した選手が合格年度No.1の座をかけて争った「JLPGA新人戦 加賀電子カップ」で、これからプロ生活が始まる98期生の選手たちに“今年の漢字”を書いてもらった。今回は同大会を制した藤本愛菜をご紹介！【写真】 吉田鈴がスーツ姿で発表新人セミナーの様子はこんな感じ福岡県出身で2007年2月23日生まれ。10歳でゴルフを始め、JGAナショナルチームにも名を連ねた。2度目の最終プロテスト挑戦で合格をつかみ取った期