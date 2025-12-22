「赤ちゃんポスト」の設置を目指す大阪府泉佐野市の市長が会見を開き、「１日でも早く実現したい」などと話しました。泉佐野市は様々な事情により親が育てることができない新生児を匿名で預かる「赤ちゃんポスト」を「りんくう総合医療センター」に設置することを目指しています。市の職員らは１１月、熊本市の病院を視察するなどしました。市長は１２月２２日会見を開き、設置に向けた意気込みなどを語りました。（泉佐野