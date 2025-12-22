2025年のウェッジで最も売れたのはどのモデルなのか？最新の週間ランキングでは王者ボーケイ『SM10』が不動の1位をキープ。2位にはクリーブランド『RTZ』、そして3位がピン『s159』という結果だった。二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに1年間のウェッジ市場を振り返ってもらった。【写真】山下美夢有の『RTZ』、申ジエの『SM10』のソールを比較！『FR-5』はソールが独特「1年間ずっと売れ続けたのはやはりボーケイの『SM10』。