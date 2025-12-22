２２日朝、大阪府堺市の住宅で火災がありました。この家に住む高齢の夫婦が病院に搬送され、８０歳の夫が死亡しました。午前８時すぎ、堺市堺区大浜北町で「住宅から煙が出ていて爆発音もする」などと近くの住民から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、消防車両１９台が出動し、火は約２時間後に消し止められましたが、木造２階建て住宅の１階を中心に約３０平方メートルが焼けたということです。１階からは