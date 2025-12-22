渋野日向子のマネジャーが公式インスタグラムを更新。「皆さん気づいていないでしょう」と書き始めると、「渋野さん 前髪ができました」と髪型を変えたことを投稿した。【写真】「前髪ありもお似合い」新しいヘアスタイルの渋野日向子渋野は自身が主催した「2025年 渋野日向子杯 第4回岡山県小学生ソフトボール大会」が話題になっているが、その時の報道写真でも、今回の投稿で公開した写真を見ても、前髪を作ったヘアスタイルに変