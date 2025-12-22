ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２１日、東京・国立代々木競技場で開催された「フィギュアスケート・全日本選手権」に出場した島田麻央（１７）を急きょ現地で応援し、試合後はサプライズで対面した。ＹＯＳＨＩＫＩ作詞作曲の「Ｍｉｒａｃｌｅ（ミラクル）」をフリーで島田が採用して挑んだこともあって駆けつけた。ＹＯＳＨＩＫＩは「すばらしかった」と拍手でたたえ、「作曲家をやっていてよかった」と語った。試合後、