４人組のガールズバンド・Ｆａｕｌｉｅｕ．（フォリュー）が来春にキングレコードからメジャーデビューすることが２２日までに決まった。２１日に都内で開催されたワンマンライブ「Ｍｅｒｃｉ２０２５」で発表。デビューに合わせたアルバムのリリース、４月から全国７都市を回るワンマンツアーの開催も決定した。今年１年を振り返り感謝を伝える総決算ライブから一転、期待に満ちた新たな活動の報告に、来場したファンがわい