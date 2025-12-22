新潟県議会は22日午後に採決が行われ、東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働を前提とした補正予算案と再稼働容認の判断を示した花角知事の信任を示す付帯決議案が可決される見通しです。【花角知事】「（Ｑ信任・不信任の答えが出る）そういう意味では待っている」「（Ｑ議論は深まったと考える）それは尽くされたのではないか」22日朝、報道陣の取材にこう話した花角知事。柏崎刈羽原発を巡り再稼働容認を表明した上で、12月県議会で自