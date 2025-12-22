栃木・日光市の東照温泉では、冬至の風物詩“日本一のゆず風呂”が始まりました。来年の西暦にあわせ、2026個のゆずが露天風呂に浮かべられ、訪れた人たちの体を温めています。ゆずの爽やかな香りが広がる中、今年も多くの客が訪れ、ゆずの香りを楽しんでいます。冬至の伝統行事として人気のゆず風呂は、本日から2日間と年末年始にも行われます。