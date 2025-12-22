自民党の高市早苗総理は２２日、都内で行われた「第６６回２０２５年報道写真展」に来場。今年１年の出来事に想いを馳せた。高市総理は、印象に残った写真について「入口にはドジャースの２連覇の写真、日本人選手が活躍されたのが分かる写真がありました」と笑顔を見せ、万博についても「印象的」と述べた。一方で、今年も自然災害が多かったことにも心を痛めた。自身が自民党総裁、そして女性初の総理に選出されたことに