漫画『ワンピース』原作者・尾田栄一郎氏が、シャンクスのカラーイラストを描き、作品公式Xにて公開された。【画像】最近見たことない！笑顔のシャンクス尾田っち描き下ろしのイラストこれは『ナレッジキング』の優勝賞品として今年7代目ナレッジキングに輝いた優勝者のために描いたもの。Xでは「きゃんさんに尾田っち描きおろしカラーイラスト付きサインを贈呈！その色紙がこちら！きゃんさんはシャンクスをリクエスト」と